Amazon auf Allzeithoch Jeff Bezos ist reichster Mann der Welt

AFP

Die Kursrally von Amazon sorgt für einen Wechsel an der Spitze der reichsten Menschen der Welt: Laut "Forbes" hat Amazon-Gründer Jeff Bezos mit einem Vermögen von 90,5 Milliarden Dollar den langjährigen Spitzenreiter und Microsoft-Gründer Bill Gates (90 Milliarden Dollar) inzwischen überholt. Allein der erneute Kursanstieg der Amazon-Aktie bescherte Bezos in den vergangenen 2 Tagen einen Vermögenszuwachs von 1,2 Milliarden Dollar.

Bezos hält knapp 17 Prozent an Amazon. Die Aktie Börsen-Chart zeigen ist allein in dieser Woche um mehr als 5 Prozent gestiegen und hat am Donnerstag bei 1068 US-Dollar ein Rekordhoch erreicht. Seit Jahresbeginn beträgt der Kursgewinn bei Amazon bereits 42 Prozent. Binnen 10 Jahren hat die Aktie rund 1200 Prozent zugelegt.

"Bloomberg" berichtete zuerst über den Sprung an die Spitze. Allerdings aktualisiert der Finanzinformationsdienst sein eigenes Milliardärs-Ranking nur einmal täglich. Erst nach Börsenschluss dürfte Bezos darin auf Platz eins auftauchen - sofern die Amazon-Aktie im Vergleich zu der von Microsoft Börsen-Chart zeigen bis dahin nicht wieder spürbar nachgibt.

Auch Facebook-Gründer Zuckerberg stürmt nach oben

Drittplatzierter auf der Forbes-Liste mit einigem Abstand hinter Bezos und Gates ist Zara-Gründer Amancio Ortega mit einem Vermögen von 83 Milliarden Dollar. Darauf folgen Warren Buffett (74 Milliarden Dollar) sowie an fünfter Stelle bereits Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, der ebenfalls von der jüngsten Kursrally der Tech-Aktien profitierte und in Kürze Buffett überholen dürfte, wenn die Facebook-Aktie ihren Rekordlauf fortsetzt.

