Trump-Adlatus Jared Kushner Der mächtigste Schwiegersohn der Welt

REUTERS

Jetzt ist er geadelt. "Jared Kushner ist die größte Überraschung der Wahl von 2016", zeigt sich Ex-Google-Chef Eric Schmidt beeindruckt. "Soweit ich sagen kann, hat er tatsächlich den Wahlkampf geführt und das fast ohne Mittel." Das Lob für die Daten-Operation von Donald Trumps Schwiegersohn ist ein Eingeständnis der Niederlage des Tech-Granden, der in gleicher Mission die Gegenseite beraten hatte.

Noch eine Lobhudelei aus dem Silicon Valley? Natürlich vom Verbündeten Peter Thiel: "Wenn Trump der CEO der Kampagne war, war Jared der Chief Operating Officer." Diese Referenzen zieren ein ausführliches Jared-Kushner-Porträt, das die Zeitschrift "Forbes" vorab aus ihrer Dezember-Ausgabe liefert.

Die Geschichte vom unwahrscheinlich erfolgreichen Polit-Startup stützt sich auf ein exklusives Interview des 35-Jährigen, der ohne den Hauch politischer Erfahrung plötzlich im Zentrum der Macht steht. Der Grund dafür heißt Ivanka. Jareds Ehefrau verbindet ihn mit deren Vater, dem künftigen Präsidenten. Und beide stellen die Familie über alles.

"Ich kenne seinen Charakter", ist Kushners Pro-Trump-Motiv. Mein Schwiegervater, ein Rassist und Antisemit? Er respektiert doch mich als Juden. In seiner Treue hat Kushner wiederholt die liberale und konservative Elite beruhigt, ebenso wie Ivanka Trump ihren Vater als wählbar für emanzipierte Frauen präsentierte.

Rache an der liberalen Kulturelite

Gerade weil der familiär den Demokraten verbundene Kushner niemandem sonst in Washington auf der Rechnung steht, vertraut Trump ihm. Mehr als jedem anderen, wie es schon ein früheres Porträt der "New York Times" darstellt: "Er sieht in Mr Kushner eine jüngere Version von sich selbst."

Beide sind reich geboren, als Erben New Yorker Immobilienimperien, die von Emporkömmlingen aus den Vorstädten aufgebaut wurden. Beide jonglierten selbst mit Milliarden und hohem Risiko, und beide fanden trotz aller Elite-Ingredienzen nicht den Respekt der High Society von Manhattan.

Von "Rache an der kulturellen Elite, die sich über sie lustig machte" schreibt auf "Vox" Matthew Yglesias, der zeitgleich mit Kushner die Harvard-Universität besuchte. Den Studienplatz verdankte Jared Kushner wohl nicht zuletzt einer großzügigen Spende seines Vaters. Der Fall wurde publik, und also "öffentlich über seine Intelligenz gespottet".

Macht nichts, denn Jared Kushner lacht vorerst zuletzt. Die Zeit in Harvard konnte er schon nutzen, um mit Immobilien in Boston und Umgebung zu spekulieren - um dann, mit 25 Jahren, das Erbe von Kushner Companies anzutreten.

