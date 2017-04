Einladung von Merkel zu G20-Frauengipfel Ivanka Trump kommt nach Berlin

Ivanka Trump wird kommenden Dienstag in Berlin mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und IWF-Chefin Christine Lagarde zusammentreffen. Auf dem zweitägigen G20-Frauengipfel wird die Tochter von US-Präsident Donald Trump an einer Podiumsdiskussion zum Thema weltweiter Förderung von Unternehmerinnen teilnehmen. Daran nehmen nach Angaben der Veranstalter neben Merkel und Lagarde auch die kanadische Außenministerin Chrystia Freeland, die Trumpf-Chefin Nicola Leibinger-Kammüller und die niederländische Königin Maxima teil.

Ivanka Trump ist als "First Daughter" und Beraterin des US-Präsidenten angekündigt. Sie hatte Ende März mitgeteilt, dass sie den unbezahlten Posten als Beraterin ihres Vaters übernimmt und auch ein Büro im Weißen Haus erhält. Sie ist zudem Modeunternehmerin. Dies hat in den USA eine Debatte über Interessenkonflikte ausgelöst.

Merkel hatte Ivanka Trump bereits bei ihrem Besuch in Washington getroffen. Beide saßen bei einem Wirtschaftsdialog über Ausbildungsfragen im Weißen Haus nebeneinander. Ivanka Trump gilt als eine der einflussreichsten Beraterinnen des Präsidenten. Merkel organisiert seit einigen Jahren regelmäßige Treffen im Kanzleramt, zu denen sie Frauen aus aller Welt einlädt, um über gesellschaftliche Fragen wie Benachteiligungen von Frauen in der Wirtschaft zu diskutieren.

Trump will sich bei ihrem Deutschlandbesuch in der kommenden Woche ein Bild vom deutschen Ausbildungssystem machen. Deutschland sei bei der Berufsausbildung ein "absoluter Wegbereiter", sagte Trump der "Wirtschaftswoche" vom Freitag. Sie lobte das deutsche System als "praktisches, erfolgreiches Beispiel für eine echte öffentlich-private Partnerschaft", das Berufsschulunterricht und berufliche Praxis in den Betrieben verbinde.

Die USA könnten bei ihren Plänen, mehr Lehrstellen zu schaffen, "einiges von Deutschland lernen", sagte die Tochter von US-Präsident Donald Trump weiter. Der "Wirtschaftswoche" zufolge will Ivanka Trump in Berlin auch ein Siemens-Werk besichtigen, um sich dort über die duale Ausbildung zu informieren. Konzernchef Joe Kaeser gehörte zur Wirtschaftsdelegation von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei ihrem Besuch in Washington im März, wo die duale Ausbildung das offizielle Thema war.

Zu Trumps Programm in Berlin gehören auch der Besuch einer Berufsschule, der US-Botschaft und des Holocaust-Mahnmals. Am Abend ist ein Galadinner geplant.

