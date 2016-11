Ivanka Trump Das ist die mächtigste Frau im Trump-Imperium

Das Geschäft geht weiter. Die Trump Organization verweist zwar auf überlastete Server unter dem Interesse, das die Wahl ihres Besitzers zum US-Präsidenten ausgelöst hat. Trotzdem konnte die Immobilienfirma am Montag noch diese Meldung loswerden: "Wir sind stolz, den Start der Modeschmucklinie Ivanka Trump zu verkünden."

Die Tochter des Milliardärs vermarktet bereits Edelmetallpreziosen unter ihrem Namen, außerdem hat sie Schuhe, Handtaschen und allerlei andere Accessoires im Angebot. Gerade jetzt im Schmuckgeschäft das Massensegment anzugehen, verspricht einen großen Umsatzschub. Was immer Ivanka Trump bei ihren öffentlichen Auftritten trägt, könnte sich gut verkaufen - Marketing by White House.

Der Erfolg der Geschäftsfrau beschränkt sich aber längst nicht auf Bling-Bling. Ivanka Trump hat, an der Seite ihrer Brüder Eric und Donald Jr. sowie ihres Ehemanns Jared Kushner - und im Gegensatz zur künftigen First Lady Melania Trump -, gleich zwei einflussreiche Rollen im Anbruch der Trump-Ära:

Die vier aus der Trump-Familie bilden den Kern des 16-köpfigen Exekutivkomitees in Donald Trumps Übergangsteam. Offiziell haben zwar republikanische Parteisoldaten um Vizepräsident Mike Pence den Hut auf. Doch auch die verdanken ihre Jobs im Team dem Votum der Trumps.

Beispielloser Interessenkonflikt

Kushner, der das Übergangsteam zusammengestellt hat, steht laut Medienberichten auch hinter der ersten Säuberungsaktion: Chris Christie, der als Staatsanwalt einst Kushners Vater - New Yorker Immobilienentwickler wie Donald Trump - hinter Gitter brachte, musste ins zweite Glied treten, sein Vertrauter Mike Rogers war am Dienstag der erste Rücktritt aus dem Team Trump.

Mit Mann und Brüdern hat Ivanka Trump das Sagen über mehr als 4000 neu zu besetzende Posten und hunderte Gesetze oder Präsidialerlasse, mit denen ihr Vater im Januar sein Amt antreten soll. Nur sich selbst auf wichtige Positionen zu heben, verbietet das Gesetz.

Zugleich übernehmen die drei Geschwister die Führung der Firma, in der sie seit Jahren als Vizechefs wirken - ein beispielloser Interessenkonflikt, auch wenn Trumps Anwalt Michael Cohen von einem "Blind Trust" spricht.

Ivanka ist bislang für Immobilienentwicklung und Zukäufe zuständig. Das Ende Oktober eröffnete Trump International Hotel in Washingtons alter Hauptpost - vom Staat geleast - gilt als ihr Vorzeigeprojekt, außerdem das Golfresort Doral in Miami. Beides sind Großprojekte, für die Trump bei der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen in der Kreide steht, während US-Banken längst einen Bogen um den Tycoon machen.

