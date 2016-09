Claus-Dietrich Lahrs wird CEO von Bottega Veneta Ex-Hugo-Boss-Chef soll Luxus-Label glänzen lassen

Der frühere Chef von Hugo Boss, Claus-Dietrich Lahrs, soll Branchenkreisen zufolge dem italienischen Luxus-Label Bottega Veneta als CEO zu neuem Glanz verhelfen. Das melden Agenturen und Medien wie"fashionnetwork" übereinstimmend.

Lahrs' Ernennung werde noch in dieser Woche vom französischen Mutterkonzern Kering bekanntgegeben, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Donnerstag, heißt es bei "Reuters". Kering wollte sich zunächst nicht zu der Personalie äußern. "Bloomberg" wiederum berichtet deutlich präziser, der Manager werde bereits am 4. Oktober sein Amt antreten. Er ersetzt dort Carlo Beretta, der seit Oktober 2014 im Amt ist und künftig als Kerings "chief client and marketing officer" arbeiten soll.

Lahrs hatte den deutschen Modeproduzenten Boss im Februar nach acht Jahren verlassen.

Beim Lederwarenhersteller Bottega Veneta heuert er in einer schwierigen Zeit an. Die Umsätze sind zuletzt kontinuierlich gefallen, zum Teil wegen einer schwächeren Nachfrage seiner wichtigsten Kunden, den Chinesen. Zu dem Konzern gehört auch der deutsche Sportartikelhersteller Puma Börsen-Chart zeigen.

Viel Arbeit harrt also auf Lahrs. Entsprechend hoch dürften die Erwartungen bei Kering sein. Und entsprechend lesen sich die Begrüßungsworte von Kering-CEO François-Henri Pinault, wie sie "businessoffashion" notiert: "Lahrs überragende Erfahrung und sein erhebliches Wissen um den Luxusmarkt werden entscheidend beim Management des außergewöhnlichen Hauses Bottega Veneta sein". Lahrs werde helfen, die Entwicklung von Bottega Veneta "zu beschleunigen".

