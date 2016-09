Überraschende Erkenntnis einer Studie Was macht Fondsmanager zu guten Fondsmanagern?

Zur Großbildansicht picture alliance / United Archiv Der Film "Wall Street" zeigt Michael Douglas als Finanzmanager Gordon Gekko. Vielleicht kein guter Mensch, aber gut darin, Geld zu verdienen.

90 Prozent der Manager von US-Aktienfonds schaffen es nicht, ihre Benchmark zu schlagen. So vermessen und vermeldet von S&P Global, die regelmäßig die Leistung aktiver Fondsmanager analysiert. Neu ist die Erkenntnis nicht, bereits seit Jahren wird immer wieder erkannt, dass nicht alle Manager die Leistung erbringen, die ihren Anlegern vorschwebt, nämlich höhere Ergebnisse zu erzielen als der zugrundeliegende Börsenindex. Das ist auch der Grund für den Siegeszug der passiven Fonds der Exchange Traded Funds (ETF). Sie peilen gar nicht erst das Ziel an, den Index schlagen zu wollen, sondern kopieren ihn nur - zu einem Bruchteil der Kosten aktiven Managements.

Was aber, mag man sich nun fragen, was macht jene verbleibenden 10 Prozent der Manager aus, die tatsächlich bessere Ergebnisse als Dax & Co. erwirtschaften? Eine Studie gibt dazu eine überraschende Auskunft.

Denn es ist nicht die exquisite Wirtschaftsausbildung, die automatisch in einem Händchen für die Börse mündet. George Soros zum Beispiel studierte Philosophie. Und ließ dennoch mit seinem Quantum-Fonds 1992 die Bank of England zittern. Soros erkannte, dass das britische Pfund überbewertet war und wettete dagegen. 1 Milliarde Dollar verdiente er damit binnen einer Woche - und die Bank of England sorgte dafür, dass Großbritannien die damals noch festen Wechselkurse aufgab.

Was zählt wirklich?

Erfolgsgarant ist aber auch nicht das hochtechnisierte Umfeld, die Vielzahl von Analysten, die weltweit Bilanzen auseinandernehmen - sonst würden alle großen Fondshäuser auf einer goldenen Welle des Anlageerfolgs surfen. Und Zahlen wie die von S&P Global nicht auftauchen.

