Frauen in Führungspositionen sind ein medialer Dauerbrenner - das betrifft zum Beispiel die Frage nach einer "gläsernen Decke", die die Karrieren von Frauen zum Halt bringen kann. Oder auch die Frage dem Gehaltsgefälle zwischen Mann und Frau.

Eine Erhebung aus Großbritannien, wie sie "fundseurope" zitiert, beleuchtet nun eine weitere Facette dieses Themas. Denn auf der einen Seite besetzen Frauen nur 9 Prozent der Position im Fondsmanagement des Landes. Auf der anderen sind sie dennoch in der Liste der besten Fonds überrepräsentiert. Immerhin 2 der 10 Topperformer der britischen Fonds werden von Frauen verwaltet, stellt die Onlineplattform Rplan fest.

Rplans-Chef Stuart Dyer kommentiert den Befund wie folgt: "Über die Gründe können wir nur spekulieren. Es kann sein, dass Frauen bessere Arbeit leisten müssen, um voranzukommen. Es kann aber auch sein, dass sie von Haus aus einen gewissenhafteren Anspruch daran haben, Geld zu verwalten." Und verweist auf Erhebungen unter den eigenen Kunden, denen zufolge Frauen geringere Risiken eingingen.

Die Zahlen sind übrigens keine britische Eigenheit. Auch in den USA sind nur ein Zehntel der Fondsmanager weiblich. Und Institutionen wie "regender" in den USA wollen das ändern - unter anderem für die größere Vielfalt in der Finanzindustrie.

Bleibt nur eine Frage - wie stehen Frauen in der Langfristbetrachtung da?

Unabhängig vom Geschlecht gibt es eine Reihe von Studien über den Erfolg von Fondsmanagern. Und sie konstatieren in aller Regel, dass es kein Fondsmanager dauerhaft schafft, besser zu sein als der Markt. Wie schaut es bei weiblichen Fondsmanagern auf lange Sicht aus? Dazu schweigt die Rplan-Erhebung. Der "Economist" schrieb schon 2014, dass Frauen dazu neigen, geringere Risiken einzugehen und damit in unruhigen Marktphasen kurzfristig besser dazustehen als Männer. Wie steht es daher nun im Krieg der Geschlechter auf dem Börsenparkett? Noch immer unentschieden.

Immerhin, eine Tatsache ist dennoch klar: Männer wie Frauen sind dem gleichen Druck ausgesetzt, gute Ergebnisse abzuliefern. Sonst schwächelt die Wertentwicklung, sonst wackelt der Job. Eine vielleicht etwas traurige Form der Gleichberechtigung.

