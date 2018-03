Konflikt um Fake-News und Russlandaffäre Streit um Transparenz eskaliert - Facebook-Sicherheitschef geht

Zur Großbildansicht REUTERS Facebook-Sicherheitschef Alex Stamos hat den Machtkampf mit der Konzernspitze offenbar verloren

Seit Facebook in der Kritik steht, zu wenig gegen Fake-News und andere Formen der Desinformation zu tun, tobt ein Streit zwischen zwei Lagern in dem Konzern. Profit auf der einen und Transparenz auf der anderen Seite scheinen dabei zwei unvereinbare Paradigmen zu sein. Der Sicherheitschef des sozialen Netzwerks ist jetzt das erste namhafte Opfer dieses Konflikts.

Wie geht Facebook mit seiner Rolle in der Russlandaffäre um? Über diese Frage kam es im Management des weltgrößten sozialen Netzwerks offenbar zum Krach mit der Konzernspitze, bei dem der Sicherheitschef Alex Stamos den Kürzeren zog und nun das Unternehmen im Streit verlässt.

Stamos hatte sich laut "New York Times" dafür stark gemacht, die Vorgänge im Zusammenhang um die mutmaßliche russische Desinformationskampagne zu untersuchen und öffentlich zu machen, berichtete die Zeitung. Damit sei er jedoch oft bei der Konzernspitze angeeckt, etwa bei Sheryl Sandberg, zuständig für das operative Geschäft.

Nachdem im Dezember seine Aufgaben anderen zugeteilt worden seien, habe Stamos beschlossen, Facebook zu verlassen. Das Management habe jedoch befürchtet, dass dies einen schlechten Eindruck machen könnte und ihn dazu bewegt, bis August zu bleiben. Facebook habe zu den Angaben zunächst nicht Stellung beziehen wollen, berichtete die Zeitung weiter.

Facebook war nach der Präsidentschaftswahl 2016 vorgeworfen worden, nicht genug gegen mutmaßliche russische Wahlbeeinflussung unternommen zu haben. Kongressabgeordnete hatten eine stärkere Regulierung des Konzerns ins Gespräch gebracht und jetzt diese Forderung erneuert, nachdem bekannt geworden war, dass die britische Firma Cambridge Analytica Daten von Millionen Facebook-Nutzern unerlaubt für Wahlwerbung genutzt hatte.

Konfliktfront verlief zwischen dem Policy- und dem Sicherheitsteam

In einem gemeinsamen Brief mit dem republikanischen Senator John Kennedy forderte jetzt etwa die demokratische Senatorin Amy Klobuchar Klobuchar das Senatsgericht auf, Facebook-Chef Zuckerberg zu einer Anhörung vorzuladen. "Die fehlende Kontrolle darüber, wie Daten gespeichert werden und wie politische Werbung verkauft wird, wirft Bedenken hinsichtlich der Integrität amerikanischer Wahlen und der Rechte auf Privatsphäre auf", heißt es in dem Brief. Die Aktie von Facebook hatte am Montag daraufhin im regulären Handel mehr als 7 Prozent nachgegeben.

Stamos ist dem Bericht zufolge der erste hochrangige Mitarbeiter, der den Konzern im Streit über den Umgang mit Fake-News und anderen Formen der Desinformation auf der Site verlässt. Der Streit soll in dem Unternehmen schon länger gären und vor allem zwischen dem Policy-Team auf der einen dem Sicherheitsteam auf der anderen Seite toben.

Hätten die Sicherheitsexperten auf mehr Transparenz darüber gedrängt, wie einzelne Staaten die Website für Beeinflussung und Desinformation offenbar missbrauchten, hätten die Policy-Teams den geschäftlichen Interessen des Unternehmens den Vorrang eingeräumt und auf Diskretion beharrt.

"Die Leute, deren Aufgabe es ist, den Benutzer zu schützen, kämpfen immer einen harten Kampf gegen die Leute, deren Aufgabe es ist, Geld für das Unternehmen zu verdienen", sagte Sandy Parakilas der "New York Times". Parakilas war bis 2012 bei Facebook beschäftigt und hatte entscheidend zur Durchsetzung von Datenschutz-Regeln bei dem Unternehmen beigetragen. Jetzt berät die ehemalige Facebook-Managerin eine gemeinnützige Organisation, die Wirkung von Technologie auf Menschen untersucht.

mit Reuters