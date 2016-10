Letzte Hoffnung für US-Konservative Evan McMullin - von CIA und Goldman Sachs ins Weiße Haus?

Zur Großbildansicht REUTERS Er meint es ernst: Evan McMullin vor seinem Wahlkampfbüro in Salt Lake City, Utah

Plötzlich ist Evan McMullin gefragt. Auf allen Fernsehsendern darf der 40-Jährige seinen Leitsatz verkünden: "Ich bin der einzige konservative Kandidat in diesem Wettbewerb." Wenn es überhaupt noch eine Hoffnung gibt für traditionelle Republikaner auf die Macht im Weißen Haus, dann heißt sie McMullin.

Die Chance ist ziemlich gering, das räumt der unabhängige Kandidat selbst ein. Er steht noch nicht einmal in genügend Bundesstaaten auf dem Wahlzettel, um eine Mehrheit im Wahlmännerkollegium zu bekommen.

Dennoch reichten ein paar neue Umfragen im Bergstaat Utah, aus einem reinen Protestvotum eine ernsthafte Alternative zu machen. Das Politblog Fivethirtyeight kürte den kaum bekannten McMullin schon zur "drittwahrscheinlichsten Person", die nächster US-Präsident werden könnte - "unwahrscheinlich, aber längst nicht unmöglich". Zeit, sich mit dem Namen vertraut zu machen.

Bisher war McMullin eher in Hinterzimmern aktiv - als Mitglied der Republikanischen Partei, die sich dem autoritären Nationalisten Donald Trump in die Arme geworfen hat. Die Enttäuschung darüber trieb McMullin im Sommer dazu, seinen Posten als politischer Direktor der Fraktion im Repräsentantenhaus aufzugeben.

Geprüft von CIA und Goldman Sachs - aber bisher nicht von Wählern

Damit stellte er sich in den Dienst der "NeverTrump"-Bewegung, nachdem die komplette Parteiprominenz vor einer offenen Gegenkandidatur zurückgeschreckt war. Einer muss es ja machen - ein Mann, der noch nie Erfahrung als gewählter Volksvertreter oder auch sonst als wahrnehmbare öffentliche Figur gesammelt hat.

Auch als Kandidat bleibt der Privatmensch Evan McMullin ziemlich farblos. Er verrät, dass er Single ist und gerne Bücher liest - meist jedoch beruflich. Dennoch gibt es einige Aspekte seiner Laufbahn, die ihn durchaus schillern und zugleich als verlässlichen Vertreter des Washingtoner Establishments erscheinen lassen.

Ganze elf Jahre lang war er als Geheimagent für die CIA tätig. Was genau er dort tat, erfahren die Wähler naturgemäß nicht, aber sein Steckbrief raunt von "freiwilligen Antiterror- und Aufklärungseinsätzen in Nahost, Nordafrika und Südasien, an manchen der gefährlichsten Orte der Erde". Wo Trump die Kosten-Nutzen-Rechnung aufmacht, präsentiert sich McMullin an der Seite der Truppen - sein Wahlkampfthema Nummer eins.

Ähnlich nebulös bleibt seine folgende Karrierestation als Investmentbanker von Goldman Sachs Börsen-Chart zeigen . Im Büro San Francisco soll der MBA-Absolvent der renommierten Wharton School an "Kapitalmaßnahmen, Fusionen und Übernahmen" für Unternehmen aus allerlei Branchen gearbeitet haben. In einem frühen Interview mit "Bloomberg TV" schien ihn die Idee zu befremden, dass es besondere Kritik an Goldmans politischem Einfluss gebe.

Sicher, das Volk dürfe sich nicht abgehängt fühlen - aber Evan McMullin steht zu seinem Profil als Vertreter der Elite, der sich für einen "schlanken Staat" und eine "Reform der Sozialsysteme" einsetzt. Massentauglich wird das Programm mit dem Eintreten für konservative Werte in Familie, Kirche und Schule - die jahrzehntelange Erfolgsformel der Republikaner, die Trump jetzt komplett verwirft.

Diese Ex-Goldmans lenken die Politik Ein Spitzenpolitiker ist Evan McMullin nicht gerade - aber drei Wochen vor der US-Präsidentenwahl immerhin der drittwahrscheinlichste Kandidat für den Chefposten im Weißen Haus. Das letzte Aufgebot der Konservativen kann neben einer Geheimdienstkarriere auf zwei Jahre als Investmentbanker bei Goldman Sachs zurückblicken. Schon zuvor war die Institution von der Wall Street Thema im Wahlkampf: Der bei den Republikanern knapp unterlegene Präsidentschaftskandidat Ted Cruz ... ... erhielt von der Investmentbank günstige Kredite, die er für seinen Wahlkampf nutzte, aber nicht offenlegte. Pikant: Cruz' Frau ... ... Heidi Cruz arbeitet für Goldman. Derzeit lässt sie ihren Job bei der Investmentbank ruhen - wegen der Kandidatur ihres Mannes. Goldman hatte bereits etliche Ex-Mitarbeiter in politischen Spitzenpositionen. So war ... ... der einflussreiche Goldman-Banker Robert Rubin (l. oben) US-Finanzminister unter Bill Clinton. Rubin, der 26 Jahre bei dem Geldhaus verbrachte, beriet zuletzt ... ... US-Präsident Barack Obama in Wirtschaftsfragen. Und noch ein Ex-Finanzminister: Henry Paulson war von 1999 bis 2006 Chef der US-Investmentbank. Von dort wechselte er direkt ins Kabinett von George W. Bush, wo er es mit der Finanzkrise zu tun bekam und das 700-Milliarden-Dollar-Rettungsprogramm orchestrierte, wovon ein Teil für die Teilverstaatlichung der Großbanken genutzt wurde. Auch an Goldman flossen Milliarden. Der amtierende New Yorker Fed-Präsident William Dudley, der auch Mitglied des Offenmarktausschusses der US-Notenbank ist, war Chefökonom bei Goldman. Insgesamt arbeitete er 21 Jahre für die Bank. Auch er hat Goldman im Lebenslauf: EZB-Präsident Mario Draghi arbeitete von 2002 bis 2005 in London als Vizepräsident. Zuletzt ... ... schnappte sich Goldman den früheren dänischen Ministerpräsidenten und Ex-Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen als Berater. Auch ... ... der frühere italienische Premier Mario Monti (M., zwischen Merkel und Hollande) arbeitete als Berater für Goldman - und das sind längst nicht alle. Ihrem Spitzenamen "Government Sachs" macht die US-Bank wirklich alle Ehre. Über Ex-EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso ergoss sich in diesem Sommer eine Welle der Kritik. Sein Nachfolger Jean-Claude Juncker will ethische Konflikte prüfen lassen, weil Barroso bei, genau, Goldman Sachs angeheuert hat.

