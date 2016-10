Claudia Schiffer vs. Willi Weber Das Ex-Model, der Ex-Manager und ihre Gartenposse auf Mallorca

Zur Großbildansicht DPA, Reuters Streit um Kiefern: Claudia Schiffer und Willi Weber

Durfte sie die Kiefern fällen? Oder durfte sie nicht? Solche Fragen können ein an sich gutes nachbarschaftliches Verhältnis schon einmal arg belasten, auch auf dem sonnigen Mallorca.

Dort stritten in den vergangenen Monaten zwei durchaus prominente Protagonisten über genau diesen Punkt, als da namentlich wären: Claudia Schiffer, ehemals deutsches Supermodel Nummer eins, sowie Willi Weber, seines Zeichens Ex-Manager von Formel-1-Legende Michael Schumacher. Wie es der Zufall so will - und wie es die "Mallorca Zeitung" berichtet - grenzen die Grundstücke der beiden auf der Lieblingsinsel der Deutschen unmittelbar aneinander. Eine nicht wirklich glückliche Konstellation, wie allen Beteiligten inzwischen wohl bewusst geworden sein dürfte.

Der Posse erster Akt: Auf ihrem Anwesen in Camp del Mar freut sich Frau Schiffer über einen herrlichen Meerblick - doch sie hat gar keinen. Da, wo eigentlich azurblaues Wasser schimmern müsste, ist die Sicht vielmehr durch zwei großgewachsene, dichte Kiefern arg begrenzt.

Mallorca ohne Meerblick, das ist doch wie Karl Lagerfeld ohne Zopf, hat sich die Schiffer da vermutlich gedacht. Oder Heidi Klum ohne Orangenhaut. Jedenfalls war der Entschluss wohl schnell gefasst und die Kiefern kurz darauf gefällt.

Dumm nur, dass die Bäume nicht, wie vermutet, auf dem Schifferschen Anwesen standen, sondern auf dem des Nachbarn. Und dumm auch, dass sie nicht nur den Blick aufs Mittelmeer versperrten, sondern auch den in das nachbarliche Schlafgemach.

Beides zusammen bedeutet: Beste Voraussetzungen für Akt Nummer zwei, beginnend mit Auftritt Willi Weber. Zwei Kiefern, gefällt von fremder Hand, unerlaubt, im Garten eines Formel-1-erprobten Mannes, mit Stoppelbart noch dazu - da brat mir doch einer einen Storch! Der Deutsche Weber jedenfalls eilte schnurstracks zu Gericht und reichte Klage ein.

Und was kommt dann? Showdown? Karthasis? Epische Gerichtsschlacht Schiffer vs. Weber, um zwei Nadelbäume, danieder gestreckt auf den sonnenwarmen Boden Spaniens?

Leider nein.

Viel langweiliger: Wie Webers Anwalt laut "Mallorca Zeitung" am Dienstag bestätigte, haben sich beide Parteien - quasi im dritten Akt - auf einen Vergleich geeinigt. In "beiderseitigem Einvernehmen", wie es heißt. Und bei Gericht sei bereits beantragt worden, das Verfahren einzustellen.

Gääähn.

Obwohl: Vielleicht wird die Posse ja doch noch fortgesetzt. Offenbar hat nämlich Frau Schiffer die Bäume nicht nur im falschen Garten, sondern auch ohne die dafür - selbst in Spanien! - erforderliche Genehmigung umgeholzt.

Das heißt: Die Richter könnten dem Ex-Model durchaus noch ein Verfahren wegen eines möglichen Umweltdeliktes ans schöne, lange Bein binden. Das wäre dann der vierte Akt.

Newsletter von Christoph Rottwilm Alle Newsletter ansehen

Christoph Rottwilm auf Twitter @Christoph Rottwilm

Alle Artikel und Hintergründe zu

Mehr manager magazin Zur Startseite