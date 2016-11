Der sechste Mann ist da Bundesbankvorstand wieder komplett

Zur Großbildansicht imago Joachim Wuermeling: Von der Sparda in den Bundesbank-Vorstand

Der sechsköpfige Vorstand der Deutschen Bundesbank ist wieder komplett. Der frühere CSU-Politiker Joachim Wuermeling trat am Dienstag seinen Posten in Frankfurt an, wie die Notenbank mitteilte. Der 56-Jährige übernimmt als Nachfolger von Joachim Nagel die Ressorts Informationstechnologie und Märkte.

Nagel war auf eigenen Wunsch Ende April vorzeitig ausgeschieden, um zur staatlichen KfW Bankengruppe wechseln zu können.

Wuermeling war von 1999 bis 2005 CSU-Europaabgeordneter und von 2005 bis 2008 beamteter Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Zuletzt war er Vorstandsvorsitzender des Verbandes der Sparda-Banken.

Bayern hatte dieses Mal das Vorschlagsrecht für den Posten bei der Bundesbank.

got/dpa

