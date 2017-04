Die Schauspielerin und der Milliardär Diese Frau setzt Tesla-Chef Elon Musk unter Strom

Erst kürzlich ließ sich Amber Heard von Johnny Depp scheiden. Nun präsentiert die Schauspielerin einen neuen Mann an ihrer Seite: Tesla-Gründer und Milliardär Elon Musk.

Es ist eine öffentliche Liebesbekundung: Amber Heard und Elon Musk haben sich erstmals als Paar gezeigt. Die Schauspielerin ist gerade für Dreharbeiten in Australien. Laut "People" verbrachte sie den Sonntag gemeinsam mit dem 45-Jährigen in Gold Coast, einer Stadt südlich von Brisbane - Arm in Arm und händchenhaltend.

Später veröffentlichte die 31-Jährige ein Foto auf Instagram. Das Bild zeigt sie beim Dinner mit dem Tesla-Gründer, den linken Arm auf seine rechte Schulter gestützt. Auffällig ist ihr tiefroter Lippenstift - und der dazu passende Kussabdruck auf Musks Wange. "Frech", lautet Heards Kommentar dazu.

Zur Großbildansicht Twitter/ @amberheard Amber Heard und Elon Musk / Screenshot

Dem "People"-Bericht zufolge ist es nicht das erste Mal, dass die beiden Zeit miteinander verbringen, Gerüchte über eine Beziehung gab es schon länger. So sollen der Milliardär und die Schauspielerin im vergangenen Jahr zur gleichen Zeit in einem Luxushotel in Miami gewesen sein.

Kurz zuvor hatte Heard die Scheidung von Schauspielkollege Johnny Depp eingereicht. Nach einem veritablen Rosenkrieg wurde die Ehe im Januar geschieden.

Musk gründete mehrere erfolgreiche Unternehmen, etwa das Elektroauto-Start-up Tesla. Er hat fünf Kinder aus seiner Ehe mit der Schriftstellerin Justine Wilson. Anschließend war Musk mehrfach mit der britischen Schauspielerin Talulah Riley verheiratet. Nun zeigt auch er sein neues Glück auf Instagram.

