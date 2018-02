Alexander Dibelius auf der Hantelbank Wie Deutschlands umtriebigster Finanzmanager auf Instagram performt (mit Video)

Zur Großbildansicht Instagram/lailamariawitt CVC-Stratege Alexander Dibelius (liegend) und Gattin Laila Maria Witt.

Er hat Goldman Sachs zur führenden Investmentbank in Deutschland ausgebaut, seit 2015 ist Alexander Dibelius (58) einer der wichtigsten Strategen des Finanzinvestors CVC Capital Partners. So fädelte Dibelius für CVC etwa den Kauf des Online-Wettanbieters Tipico ein oder jüngst erst die Übernahme des Uhren-Herstellers Breitling.

Zur Großbildansicht DPA Alexander Dibelius in Berufskleidung.

Während er als Banker sich größte Zurückhaltung auferlegen musste, kann er in seiner neuen Rolle als Investor und Mit-Unternehmer freier aufspielen. Das zeigt sich etwa in seinem Umgang mit den sozialen Medien. Während viele seiner Altersgenossen schon beim Gedanken an persönliche Äußerungen auf Twitter schweißnasse Hände bekommen, performt Dibelius mit einiger Regelmäßigkeit auf Instagram - das bei jungem Publikum deutlich populärer ist als Facebook. Meist allerdings bekleidet er dabei lediglich eine Nebenrolle - und lässt seiner Ehefrau, der Schauspielerin Laila Maria Witt (35), den Vordergrund.

Bisheriger Höhepunkt des Performance-Duos: Eine Aerobic-ähnliche Übung, bei der Dibelius seine - nach eigenen Angaben schwangere - Frau mehrfach in die Höhe federt. Hier im Video:

soc