US-Luxusimmobilie "The One" steht zum Verkauf Willkommen im Elf-Millionen-Dollar-Haus

Von fast jedem Zimmer Blick aufs Wasser, ein üppiger Anleger für die Yacht - wenn nur nicht die kunterbunte Miami-Vice-Beleuchtung wäre. Wir stellen vor: die Luxusimmobilie "The One" bei San Diego.

Hohe Decken, repräsentative Auffahrt und viel Platz für Besucher. In der Bucht von San Diego steht ein Haus, das kaum Wünsche offenlässt. Der Gebäudekomplex steht am Ende einer von Villen gesäumten Allee in einer privaten Wohnsiedlung im US-Bundesstaat Kalifornien, nicht weit von der mexikanischen Grenze.

Das Anwesen verfügt über so viele Zimmer mit Blick auf die Bucht von San Diego, dass es vermutlich einfacher ist, die Orte im Haus aufzuzählen, bei denen das nicht der Fall ist: die Garage und der Hauswirtschaftsraum.

Dass beim Kaufpreis von 10,9 Millionen US-Dollar allerdings nur ein winziger Garten dabei ist, schmälert den Reiz des Angebots doch ein wenig. Dafür gibt es jede Menge Terrassen und Balkone zum Grillen und Chillen. Außerdem verfügt "The One", wie das Anwesen wegen seiner Hausnummer genannt wird, noch über einen eigenen Bootsanleger.

Die Adresse in der Gated Community verschafft ihren Bewohnern Eintritt zu einem privaten Tennisplatz. Ein Pool ist in dieser Preisklasse natürlich obligatorisch. Ein Kamin ebenfalls, deshalb sind es in diesem Fall gleich vier.

Der Steckbrief:

Lage: San Diego, USA.

Zimmerzahl: Acht Schlafzimmer, neun Badezimmer, große Empfangshalle, Wohnküche, Arbeitszimmer.

Garten: Ein kleiner Grünstreifen rund um das Haus und ein wenig Rasen in der Einfahrt müssen leider reichen.

Extras: jede Menge Terrassen und Balkone, vier Kamine, Indoor-Pool. Gäste-Flügel mit zwei Suiten.

Stilfaktor: Die Größe und meterhohe Decken sind sicher nicht jedermanns Sache. Auch die Inneneinrichtung gehört in unseren Augen ausgetauscht, alles in allem ist "The One" aber eine mehr als hinnehmbare Bleibe.

Neidfaktor: Wer sich so ein Haus kauft, der will gesehen werden. Dumm nur, dass fast niemand zu der Gated Community Zugang hat.

Wer fühlt sich hier wohl? Profisportler, Rapper, Tony Montana.

Unbedingt mitbringen! Sonnencreme, Surfbrett, Segelyacht.

Nachbarn: Menschen, die in Gated Communities ziehen, bleiben für gewöhnlich lieber unter sich und sind vielleicht auch nicht ganz frei von Paranoia. Sollten Sie nicht dazugehören, können Sie sich ja immer noch mit den Wachleuten anfreunden.

Unterhalt: Teurer als das Haus wird wahrscheinlich das Boot werden, dass Sie sich anschaffen wollen, damit ihr 30 Meter langer Anlegesteg was hermacht.

Altersgerechtes Wohnen: Die Sonne Kaliforniens und die Meerluft werden dafür sorgen, dass Sie sich darüber sehr lange keine Gedanken werden machen müssen.

Weitere Infos: Mehr erfahren Sie bei den Maklern der Luxury & Coastal Group Pacific Sotheby's International Realty. Die haben auch ein Video von einem Rundgang durchs Haus ins Netz gestellt.

Spiegel Online

Alle Artikel und Hintergründe zu Immobilien

Stil

Mehr manager magazin Zur Startseite