Pleiten, Fusionen, Verschrottungen: Zahlen und Fakten - so kämpft die Schifffahrt mit der Krise

Zahlen und Fakten - so kämpft die Schifffahrt mit der Krise

Seit Jahren leidet die Welthandelsflotte in weiten Teilen unter Überkapazitäten und zu niedrigen Frachtraten. Wie sehr die Krise die Branche durchrüttelt, zeigen Zahlen, die der Newsdienst "Alphaliner" für das Jahr 2016 zusammengestellt hat. Demnach sank die Zahl der Reedereien von globaler Bedeutung im vergangenen Jahr von 20 auf 17.

Der Rückgang resultiere aus der Übernahme von APL durch CMA CGM sowie der Integration von CSCL in Cosco, so "Alphaliner". Zudem musste die koreanische Reederei Hanjin im vergangenen Jahr die Waffen strecken.

(Foto: DPA)