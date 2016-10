Trump, Brexit, Zinsen und Co.: Die größten Grusel-Faktoren für Anleger zu Halloween

Trump, Brexit, Zinsen und Co.:

31. Oktober, Halloween: Auch an der Börse gibt es momentan viele Gründe zum Gruseln. Manch einer dürfte beispielsweise gezittert haben, weil Pessimisten geunkt hatten, im Oktober 2016 könnte sich angesichts stark gestiegener Aktienkurse insbesondere in den USA der Crash vom Oktober 1987 wiederholen. Dieses Horrorszenario blieb bekanntlich aus. Der Blick in die Zukunft gibt aber nicht unbedingt Anlass zum Aufatmen.

(Foto: DPA)