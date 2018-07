Österreich ist am teuersten: Länder, in denen sich Superreiche einen zweiten Pass kaufen können

Das neueste Statussymbol unter Superreichen ist einem Bericht von Bloomberg zufolge eine zweite Staatsbürgerschaft. Demnach gibt es genau zehn Staaten weltweit, die ihre Pässe mehr oder weniger gegen Geld verkaufen. Notwendig sei in der Regel ein Investment in Immobilien oder eine lokale Firma, so der Bericht. Es verwundert nicht, dass die Mehrzahl dieser Staaten bekannte Offshore-Destinationen sind, wie etwa Antigua und Barbuda in der Karibik, wo die Staatsbürgerschaft laut Bloomberg 100.000 Dollar kostet. Der Anreiz: Das Land verfügt weder über eine Kapitalertragssteuer noch über Unternehmenssteuern.

(Foto: AFP)