Exklusives Wohnen: Wo in der Schweiz die teuersten Villen stehen

Auf Grundlage vermittelter Immobilien und beobachteter Deals hat das Maklerhaus Engel & Völkers (E&V) die teuersten Wohnadressen in der Schweiz ermittelt.

Im Ranking auf Platz 5 landete Basel, wo Wohnraum bis zu 14.000 Schweizer Franken (rund 13.100 Euro) pro Quadratmeter kosten kann, so E&V. Gefragt seien vor allem renovierte Altbauvillen mit Garten sowie moderne altersgerechte Eigentumswohnungen mit circa 150 Quadratmetern Wohnfläche. Besonders exklusive Adressen finden sich demnach in der Straße St. Alban-Vorstadt in Grossbasel.

(Foto: REUTERS)