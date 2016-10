Bund bereitet sich auf Immobilienblase vor: Wo die Immobilienpreise am stärksten steigen

Mit einer Gesetzesinitiative zur Regulierung der Kreditvergabe will die Bundesregierung möglichen Preisübertreibungen am Immobilienmarkt entgegenwirken. Tatsächlich steigen die Preise für Wohnungen und Häuser seit Jahren vor allem in Metropolen, wo der Neubau kaum mit dem Zuzug neuer Einwohner mithalten kann. Laut jüngsten Zahlen des Immobilienverbandes IVD etwa verzeichneteim vergangenen Jahr unter den deutschen Großstädten mit rund 19 Prozent den stärksten Anstieg der Preise für Eigentumswohnungen.