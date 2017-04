Nordsee, Ostsee, Tegernsee: Wo die Ferienimmobilien am teuersten sind

Die Preise für Ferienimmobilien an Nord- und Ostsee sowie an den bayerischen Seen sind im vergangenen Jahr zum größten Teil gestiegen, wie eine Analyse des Maklerhauses Engel & Völkers ergab. Topstandort am deutschen Ferienimmobilienmarkt ist demnach weiterhin die Nordseeinsel Sylt, wo sowohl Wohnungen als auch Häuser beinahe gleichgültig in welcher Lage im bundesweiten Vergleich die höchsten Preise erzielen.

(Foto: Getty Images)