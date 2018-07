Starker Euro, günstige Ferien: Wo der Euro im Urlaub besonders viel wert ist

Finanziell gesehen ist dieser Sommer eine gute Zeit für einen Urlaub außerhalb der Euro-Zone, denn der Euro steht auf den Finanzmärkten derzeit recht gut da. Einer Berechnung des Fintechs Penta zufolge hat der Euro gegenüber insgesamt 160 Währungen aus aller Welt im vergangenen Jahr um durchschnittlich 8,25 Prozent zugelegt. Eine Reise in die USA beispielsweise ist 2018 etwas günstiger als 2017, weil der Euro gegenüber dem Dollar in den vergangenen zwölf Monaten um etwa 2 bis 3 Prozent an Wert gewonnen hat.

(Foto: DPA)