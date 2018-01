Alternativen zur "Sardinenbüchse" S-Klasse: Diese Autos müssten selbst für Winfried Kretschmann groß genug sein

Falls es noch Zweifel daran gegeben haben sollte, dass Winfried Kretschmann zu den ganz Großen in der deutschen Politik gehört, dann dürften sie nun endgültig ausgeräumt sein: Der Ministerpräsident Baden-Württembergs selbst ließ jetzt wissen, er sei so groß, dass er nicht einmal in eine Mercedes S-Klasse passt. Er "hocke da, wie eine Sardine in der Büchse", so Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. Und bemerkenswert, Archivbilder belegen seine Darstellung:

(Foto: DPA)