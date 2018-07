"Wurst Case" an der Supermarktkasse: Der Sommer ist preisgünstig - wäre da nicht die Bratwurst

"Wurst Case" an der Supermarktkasse:

"Wurst Case" an der Supermarktkasse:

Die Inflationsrate ist in Deutschland zuletzt wieder gestiegen. Im Juni lag die Preissteigerung laut Statistischem Bundesamt bei 2,1 Prozent und damit den zweiten Monat in Folge über dem von der Zentralbank als kritisch betrachteten Wert von 2 Prozent. Zuvor hatte die Rate zuletzt im Februar 2017 über 2 Prozent gelegen.

Den Statistikern zufolge sind es vor allem Lebensmittel und Energieprodukte, die die Preise in die Höhe treiben. Im Sommer besonders unschön:

(Foto: AP)