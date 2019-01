Weltwirtschaftsforum? Wozu?: Diese Big-Shots schwänzen Davos

"Geh Du, ich hab Besseres vor" - das könnte man Frankreichs Präsidenten Emanuel Macron in dieser Aufnahme mit Blick auf das Weltwirtschaftsforum in den Mund legen. Tatsächlich reist Bundeskanzlerin Angela Merkel wie zahlreiche andere internationale Spitzenkräfte aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in dieser Woche nach Davos, um die Probleme der Welt zu diskutieren. Insgesamt werden rund 3000 Teilnehmer erwartet. Auffallend viele Top-Namen haben ihre Teilnahme am Weltwirtschaftsforum in diesem Jahr aber bereits im Vorfeld abgesagt - darunter auch Macron. Der Franzose will sich vermutlich lieber um die Proteste im eigenen Land kümmern.

(Foto: DPA)