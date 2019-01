Volkswagen und Ford kooperieren künftig bei Nutzfahrzeugen: Gemeinsam wollen sie Pickups und Transporter bauen. Ein solcher Schulterschluss ist im Nutzfahrzeug-Segment durchaus üblich - bei Pritschenwagen und Vans rollen zahlreiche nahezu baugleiche Zwillingsmodelle über die Straßen.

Volkswagen will zunächst von Ford beim Bau von Pickups profitieren - und so Kosten senken: Ab 2022 will VW die Produktion seines Pickups Amarok (im Bild) in Hannover einstellen. Die zweite Generation des Amarok will VW ausschließlich von Ford beziehen. VWs Pritschenwagen wird künftig ...

(Foto: Volkswagen)