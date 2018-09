Währungskrise, Kursrutsch, Wirtschaftsflaute: Was ist eigentlich mit den Schwellenländern los?

An den Finanzmärkten haben die Schwellenländer seit Monaten einen schweren Stand: Ihre Währungen verlieren an Wert und die Aktienkurse - gemessen etwa am Index MSCI Emerging Markets, rutschen ab. Auch die Lokalwährungsanleihen befinden sich auf Talfahrt, wie sich am Minus von mehr als 10 Prozent ablesen lässt, das der JP Morgan GBI-EM Index in diesem Jahr bereits verzeichnet. Was ist da also los?

(Foto: AP/Shan he - Imaginechina)