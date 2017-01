130.000 Dollar aufwärts: Die bestbezahlten Jobs in USA

Die US-Website PayScale.com hat gemeinsam mit CNNMoney die Jobs zusammengestellt, in denen man in den USA am meisten Geld verdienen kann. Platz 10 des Rankings belegt der Beruf des Aktuars, sprich: des Versicherungsmathematikers, der laut PayScale in den USA im Schnitt 132.000 Dollar verdient (125.300 Euro).

Zum Vergleich: In Deutschland kommen Aktuare laut Website Gehaltsvergleich.com, der eigenen Angaben zufolge größten Gehaltsdatenbank hierzulande, auf Einkommen von in der Spitze bis zu 96.000 Euro im Jahr (Durchschnittsgehälter gibt die Datenbank nicht an). Eine Studie der Deutschen Aktuarsvereinigung (DAV) ergab zudem für 2014 ein durchschnittliches Jahresbruttogehalt von 80.000 Euro und bei Führungskräften von 115.000 Euro.

(Foto: DPA)