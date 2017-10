Nur zwei Städte günstiger als Berlin: So viel Wohnung mieten Sie für 1500 $ in Metropolen weltweit

So viel Wohnung mieten Sie für 1500 $ in Metropolen weltweit

Interessanter Vergleich der US-Immobilienplattform Rentcafe: Wie viel Wohnraum, so die zugrunde liegende Frage, gibt es in den wichtigsten Metropolen der Welt eigentlich für eine Miete von 1500 Dollar monatlich? Ergebnis: Vier europäische Städte gehören zu den teuersten der Welt, in denen 1500 Dollar Miete (umgerechnet rund 1276 Euro) für einen Wohnraum von gerade mal maximal 32,5 Quadratmetern reichen (350 Quadratfuß). Darunter befindet sich London ebenso wie Paris sowie die ...

(Foto: REUTERS)