Präsidentenwahl in Frankreich: Wie die reichsten Franzosen zur Wahl stehen

Präsidentenwahl in Frankreich:

Die Präsidentschaftswahl stellt Frankreichs politische Welt auf den Kopf. Selbst die Geldelite des Landes verabschiedet sich vom konservativen Lager.

Marc Ladreit de Lacharrière, 3 Milliarden Euro Vermögen



Der treue Unterstützer ist zugleich das große Problem für François Fillon (links): Der konservative Ex-Premier, im Januar noch führend in den Umfragen zur französischen Präsidentenwahl, muss jetzt auf Glück hoffen, um in die Stichwahl zu kommen. Staatsanwälte ermitteln wegen Scheinjobs für Fillons Ehefrau. In der Affäre spielt auch der Multiaufsichtsrat und Großaktionär der Ratingagentur Fitch eine Rolle. Ladreit de Lacharrière soll Fillon auch privat Geld geliehen haben, wurde umgekehrt mit dem Orden der Ehrenlegion bedacht.

(Foto: AFP)