Verbrenner mit Verfallsdatum: Diese Länder wollen Diesel und Benziner verbieten

Luftverschmutzung in Innenstädten, die Klimakrise und der Abgasskandal heizen die Debatte um ein Verbot für Autos mit Verbrennungsmotor an - auch in Deutschland. Dabei ist die Forderung des Bundesrates höchstens ein erster Schritt. In manchen EU-Ländern ist dieses Vorhaben dagegen schon ziemlich konkret.