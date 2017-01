McDonald's, Goldman Sachs, Apple und Co.: Diese US-Wirtschafts-Ikonen wurden von Immigranten gegründet

"America first!" Die Welt des neuen US-Präsidenten Donald Trump endet, so scheint es, an den Grenzen der USA. Dahinter: Die Welt zweiter Klasse, fremd, suspekt, im Zweifel irgendwie böse. Bisheriger Höhepunkt der Trumpschen "Nationalpolitik": Das Verbot zur Einreise in die USA für Menschen aus sieben Staaten, das weltweit für Empörung sorgt.

Die Sache ist zwar bitterernst für viele Tausend Betroffene. Sie entbehrt allerdings auch nicht einer gewissen Ironie, angesichts der Tatsache, dass es die USA, wie wir sie heute kennen, ohne Immigration aus Europa und von anderswo überhaupt nicht geben würde. Das US-Magazin "Forbes" hat einmal ermittelt, dass etwa 40 Prozent der größten US-Unternehmen ohne Immigranten oder deren Kinder nicht existieren würden.

Hier sind 18 der namhaftesten US-Firmen - und sie alle wurden von Menschen gegründet, die ihre Wurzeln außerhalb der USA haben.

