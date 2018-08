So viel verdienen Tennis-Profis bei den US Open

Im größten Stadion der Tenniswelt läuft seit Montag das für Spieler lukrativste Turnier. Bei den US Open werden in diesem Jahr gut 50,5 Millionen Dollar (knapp 43,4 Millionen Euro) an die Athleten ausgeschüttet. Zum Vergleich: ...

(Foto: AFP)