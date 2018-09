Trump-Minister bietet Luxus-Bleibe in Manhattan an: US-Minister Mnuchin verkauft Wohnung für 32,5 Millionen Dollar

Trump-Minister bietet Luxus-Bleibe in Manhattan an:

Das Luxus-Wohnhaus 740 Park Avenue in Manhattan gilt als eine der prominentesten Adressen New Yorks, mit Apartments, die, sollten sie überhaupt einmal auf den Markt kommen, regelmäßig im zweistelligen Millionenbereich gehandelt werden. In 740 Park Avenue wohnten einst reiche New Yorker Familien wie die Vanderbilts, die Rockefellers oder die Chryslers. Jackie Kennedy wuchs hier auf, berichten Medien. Die US-Site "The Real Deal" listete zudem vor einiger Zeit einige prominente Namen auf, die das Luxus-Wohnhaus heute ihr Zuhause nennen, darunter der Industrie-Milliardär David Koch, Mode-Unternehmer Ronald Lauder sowie Finanz-Milliardär Stephen Schwarzman (Blackstone Group).

(Foto: REUTERS)