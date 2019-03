Sparprogramme in der Autoindustrie So viele Stellen streichen Autobauer in Europa

Unsicherheiten durch Brexit und Handelsstreitigkeiten, lahmende Autoverkäufe in China, dazu hohe Investitionen in Elektroautos: Für die Autohersteller sind die Aussichten trübe. Die Branche reagiert mit Sparprogrammen und Stellenstreichungen, auch bei Volkswagen sollen nun tausende Jobs wegfallen. Wie viele Stellen in Europa nun wackeln.