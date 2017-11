Die wichtigsten Erkenntnisse aus Teslas Quartalsbericht: So erklärt Elon Musk die Model 3-Probleme weg

So erklärt Elon Musk die Model 3-Probleme weg

Rekordverlust wegen hoher Model-3-Investitionen, dennoch weitere Verzögerungen im Produktionsanlauf: Tesla-Chef Elon Musk musste gestern vielen kritischen Fragen zum Model 3 begegnen und sie mit demonstrativem Optimismus wegbügeln. Seine wichtigsten Aussagen aus einer Konferenz mit Analysten hier im Kurz-Überblick.

1. Der Fertigungsanlauf holpert nach wie vor:

Die Massenproduktion von Teslas günstigstem Modell soll nun erst im März 2018 so richtig anlaufen - da will Musk dann 5000 Model 3 pro Woche bauen. Diese Marke sollte Tesla eigentlich bereits Ende 2017 erreichen.Laut Musk ist die Verzögerung aber nicht so bedeutend. Das Model 3 ...

(Foto: DPA)