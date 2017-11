Elon Musk gibt den ganz coolen Kümmerer: Kürzlich grillte er spätabends auf dem Dach von Teslas Gigafactory-Batteriefabrik in Nevada Marshmallows und campierte auch dort, wie er via Twitter und Instagram verriet. Sein angeblicher Grund: Das Pendeln zu einem Hotelzimmer in Reno kostet mehr Zeit. Die Message dahinter: Musk persönlich arbeitet daran, ...