Der US-Elektroautobauer Tesla plant seit Jahren, in Europa eine riesige Batterie- und Autofabrik aus dem Boden zu stampfen. Mehrere deutsche Bundesländer bringen sich dazu als mögliche Standorte in Stellung - nun hat sich auch Nordrhein-Westfalen ins Spiel gebracht. Doch die deutschen Bundesländer haben Konkurrenz aus mehreren EU-Ländern.

Gigantisch ist alles an der Gigafactory, der Fünf-Milliarden-Dollar-Fabrik in Nevadas Wüste, wo Tesla und Panasonic die Massenproduktion von Batterien für Elektroautos ausbauen. Anfang 2017 ging die Fabrik in Betrieb, im Lauf des Jahres 2018 soll Batterieproduktion auf 35 Gigawattstunden hochgefahren werden.

(Foto: Tesla Motors)