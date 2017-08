Wenn Elektroautos die Zukunft sind, könnte diese für viele mittelständische Zulieferer ziemlich beschwerlich werden, zeigt eine Studie.

Noch verdienen Deutschlands Autozulieferer bestens an herkömmlichen Autos. Das dürfte sich in den kommenden Jahren ändern, warnt eine Studie der Unternehmensberatung Oliver Wyman. Denn das Zeitalter der Elektroautos birgt gerade für hochspezialisierte mittelständische Zulieferer Gefahren, heißt es in der Studie, die manager-magazin.de exklusiv vorliegt.

(Foto: DPA)