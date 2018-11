Kämmerer in Spendierhosen: So verschwendet der Staat unsere Steuern

In seinem neuesten "Schwarzbuch" hat der Bund der Steuerzahler (BdSt) einmal mehr zahlreiche Fälle - insgesamt sind es diesmal 109 - von Steuerverschwendung aufgelistet, und zwar sowohl auf kommunaler wie auch auf Landes-, Bundes- oder EU-Ebene. Hier einige besonders drastische Beispiele: 119.000 Euro kosteten zwei Sitzinseln (im Bild), die in Berlin Kreuzberg installiert wurden - obwohl der Regierende Bürgermeister der Stadt diese "Begegnungszonen" bereits zuvor als "großen Käse" bezeichnet hatte, so der BdSt. Ein Grund: Die Bänke werden praktisch nicht genutzt, die Berliner treffen sich lieber in Cafés oder Parks.

(Foto: Bund der Steuerzahler)