Aktien, Gold und Mexikos Peso: So zeigen die Finanzmärkte, dass sie Clinton vorne sehen

Die Reaktion der Finanzmärkte auf die Debatte zwischen Hillary Clinton und Donald Trump in der Nacht zum Dienstag fällt nach Ansicht von Beobachtern eindeutig aus: Die Märkte sehen die demokratische Präsidentschaftskandidatin Clinton als Siegerin des Duells. Das zeigt sich daran, dass riskantere Anlagen wie Aktien stiegen, während vermeintlich "sichere Häfen" eher an Wert verloren. In New York zogen etwa nach Ende der TV-Debatte die Futures auf den Dow Jones an, nachdem sie zunächst im Minus gelegen hatten.

(Foto: Getty Images)