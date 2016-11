Er war in dieser Saison zwar der beste, doch er ist bei weitem nicht der bestverdienende Formel-1-Fahrer: Mit einem zweiten Platz in Abu Dhabi sicherte sich Niko Rosberg am vergangenen Wochenende den Weltmeistertitel in der Formel 1. Sein Gehalt ist jedoch noch ausbaufähig, wie dieses Übersicht zeigt:

(Foto: Getty Images)