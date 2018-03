Luxus-Penthouse, Apartment, Besenkammer: So viel Wohnfläche gibt es für eine Million Dollar in ...

So viel Wohnfläche gibt es für eine Million Dollar in ...

Ein Vergleich von Immobilienpreisen ist immer reizvoll. Der britische Makler hat die Preise im Luxussegment verschiedener Großstädte weltweit unter die Lupe genommen, mit der Fragestellung: Wie viele Quadratmeter gibt es in den verschiedenen Metropolen eigentlich für eine Million Dollar?

Das Emirat Dubai entpuppt sich dabei als vergleichsweise günstiger Luxusimmobilienmarkt, für eine Million Dollar gibt es dort immerhin großzügige 138 Quadratmeter, so Knight Frank. Das dürfte also schon für eine veritable Luxuswohnung reichen.

(Foto: REUTERS)