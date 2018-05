So drückt die Urbanisierung auf Europas Wohnungsmärkte

Viele Menschen auf engem Raum: Die Urbanisierung, der Trend also, dass Menschen es vorziehen, in Metropolregionen oder Ballungszentren zu leben, ist kein rein deutsches Phänomen. Es lässt sich europa- sowie weltweit beobachten. Die Folge davon sind angespannte Wohnimmobilienmärkte mit hohen Preisen und - für Investoren - geringen Renditen in vielen Großstadtlagen.

(Foto: DPA)