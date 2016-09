Tipps für mehr Produktivität: Listen, Mails  und die Sache mit der Tastatur

Listen erstellen. Genauer, Listen jener Dinge verfassen, die in der Woche anstehen. Und die gilt es dann in eine Reihenfolge ihrer Bedeutung zu bringen. Sonst besteht die Gefahr, dass man sich auf das wirft, was am dringendsten ist, und nicht auf das, was wirklich wichtig ist. Sagt Fidji Simo, Director of Product, Facebook. Auch der Einkauf ist mit Hilfe einer Liste am schnellsten und besten erledigt.

(Foto: Getty Images)