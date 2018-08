Kursdesaster bei Conti kein Einzelfall: So schocken Großkonzerne dieses Jahr die Anleger

Das Klima an der Börse wird rauer, immer häufiger überraschen Unternehmen ihre Aktionäre mit schlechten Nachrichten. Die Statistik zeigt: Nach dem vergleichsweise erfreulichen Aktienjahr 2017 ist beispielsweise die Zahl der Gewinnwarnungen von Unternehmen in diesem Jahr stark nach oben geschnellt. So gab es im ersten Halbjahr 2018 mehr solche Warnungen als in jedem anderen ersten Halbjahr seit 2011.

(Foto: DPA)