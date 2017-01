Apple, Facebook, Google und Co.: So reagiert Amerikas Wirtschaftselite auf Trumps Einreisestopp

Keine Maßnahme des neuen US-Präsidenten Donald Trump hat bisher so heftige Reaktion hervorgerufen, wie sein Erlass vom vergangenen Wochenende, wonach Menschen aus sieben mehrheitlich muslimisch geprägten Ländern für mindestens drei Monate nicht mehr in die Vereinigten Staaten einreisen dürfen. Trump betonte, die Entscheidung diene dem Kampf gegen den Terrorismus und der Sicherheit der Menschen in den USA - doch er stößt damit auf heftige Gegenwehr. Überall in den Vereinigten Staaten gingen Menschen auf die Straße, um gegen Trumps Einreiseverbot zu demonstrieren. Auch Topleute aus der US-Wirtschaft stellten sich gegen Trumps Erlass:

(Foto: REUTERS)