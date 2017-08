Smart Home entwickelt sich zum Riesenmarkt. Die meisten Interessenten erhoffen sich von vernetzter Haustechnik in erster Linie, dass der Energieverbrauch sinkt. Diese Geräte helfen dabei.

So vernetzt wie in dieser Grafik des Energiekonzerns Eon sind deutsche Häuser noch selten. "Das Stichwort Smart Home erscheint manch einem noch ein bisschen in die Zukunft weisend", räumte Bundeskanzlerin Angela Merkel im Juni ein - ermunterte die Deutschen aber dazu, ihre Haustechnik zu digitalisieren.

(Foto: obs/E.ON/Zucker Kommunikation)