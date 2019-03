Preise schießen in die Höhe: Seltener Whisky bringt Anlegern mehr als Kunst, Autos und Co.

Seltener Whisky bringt Anlegern mehr als Kunst, Autos und Co.

Preise schießen in die Höhe

Freunde der außergewöhnlichen Geldanlage dürften aufhorchen: Im vergangenen Jahr hat sich gemessen an der Rendite eine Anlageklasse an die Spitze dieses Investmentbereichs gesetzt, die sich sonst eher selten im Fokus der Öffentlichkeit befindet: Whisky. Einer Analyse des britischen Beratungsunternehmens Knight Frank zufolge betrug der Wertzuwachs der kostbarsten Tropfen in den zwölf Monaten bis Ende 2018 satte 40 Prozent - deutlich mehr als bei allen anderen Liebhaber-Investments.

(Foto: Getty Images)