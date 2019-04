Der saudi-arabische Ölkonzern Aramco lockt Investoren mit einem gewaltigen Gewinn. Hier sind die Zahlen anderer globaler Konzerne zum Vergleich.

111,1 Milliarden Dollar soll der saudi-arabische Staatskonzern Saudi Aramco im Jahr 2018 als Reingewinn verbucht haben, melden die Ratingagenturen Moody's und Fitch. 70 Milliarden Dollar gingen gerade in die Übernahme des verbundenen Chemiekonzerns Sabic. Aramco strebt seit Jahren in Richtung Börse. An der erhofften Rekordbewertung gibt es aber Zweifel, auch wenn der ausgewiesene Profit eindeutig Weltspitze wäre ...

(Foto: REUTERS)