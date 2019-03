Deutsche Bank und CoBa reden miteinander: Wunderwaffe Notfusion - das geht doch auch bei diesen Krisen

Sie ist so etwas wie die kränkelnde Schwester der Vernunftehe: die Notfusion. Wie inzwischen die ganze Republik weiß, führen Deutsche Bank und Commerzbank gerade sehr vertrauliche Gespräche in diese Richtung. Zur Orientierung: Eine Notfusion, das ist, wenn sich zwei schwächelnde Firmen zusammentun, in der vagen Hoffnung, dass dabei etwas weniger schwächelndes herauskommt. Minus und Minus ergibt Plus, sozusagen. Im Idealfall. Klar, dass dieses Prinzip auch auf andere Notfälle angewendet werden kann.

(Foto: DPA)